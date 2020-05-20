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СММ ОБСЕ пообщалась с женщиной, пострадавшей на пожаре из-за обстрела

20 мая 2020, 09:46

СММ ОБСЕ пообщалась с женщиной, пострадавшей на пожаре из-за обстрела

Женщина получила ожоги первой и второй степени, когда тушила пожар, возникший вследствие обстрела неподконтрольной властям Старомихайловки Донецкой области 12 мая. СММ ОБСЕ уточняла сообщение об этом инциденте, подтвердив недавнее сообщение группировки «ДНР».

14 мая медперсонал больницы в Донецке сообщил СММ, что 12 мая к ним поступила женщина 50–59 лет из Старомихайловки с ожогами лица, рук и ног.

В тот же день пострадавшая рассказала патрулю, что она находилась дома со своим мужем на ул. Шевченко, 18, в Старомихайловке, когда они услышали звуки обстрела недалеко и увидели, что их сарай и летная кухня были охвачены огнем. Они пытались самостоятельно потушить огонь до того, как приедут пожарники, а позже она поняла, что получила ожоги тела, и обратилась в больницу в Донецке.

Старомихайловка расположена в 15 километрах от Донецка.

С 1 по 6 мая вследствие вооруженных действий на Донбассе погибли два мирных жителя и девять получили ранения. Все инциденты произошли на неподконтрольной властям территории.

Пятеро мирных жителей, в том числе два 13-летних ребенка, получили ранения в результате обстрела подконтрольной боевикам Саханки Донецкой области 7 мая. 

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