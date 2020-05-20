На пресс-конференцию Зеленского пустят несколько десятков СМИ. Желающих было больше

В сегодняшней пресс-конференции президента Владимира Зеленского примут участие несколько десятков СМИ. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии журналистам.



«Где-то несколько десятков будет СМИ представлено. И где-то до 100 представителей [этих СМИ будет присутствовать]», — сказала она.



Мендель отметила, что было подано примерно 200 заявок на аккредитацию. По ее словам, Офис президента руководствовался несколькими критериями при отборе участников. «Это рейтинговость и динамика развития. У нас есть тут и молодые издания, но они демонстрируют, что очень быстро набирают рейтинги», — рассказала Мендель.



Также она добавила, что на пресс-конференции будут СМИ «разных взглядов». «Мы совсем не придерживались какой-то однобокости в идеологии», — подчеркнула пресс-секретарь президента.



Пресс-конференция Зеленского начнется в 10:30. Мероприятие проводится в парке у Мариинского дворца в Киеве.



На входе уже выстроились журналисты. При необходимости они могут получить маски и перчатки. Это связано с мерами из-за эпидемии коронавируса.



Накануне представители ряда СМИ возмущались в соцсетях, что их не аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского.