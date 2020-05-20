Президент назвал «очень искусственным» языковой вопрос в Украине

Президент Владимир Зеленский считает, что языковой вопрос в Украине является искусственным.



«Вопрос языка в Украине, честно, не стоит. Он очень искусственный», — сказал он в ходе пресс-конференции.



По его словам, справедливость должна быть для всех жителей страны, которые говорят на разных языках. При этом Зеленский считает, что представители национальных меньшинств должны знать украинских язык.



Также президент выступил за пересмотр языковых квот в эфире телеканалов и радиостанций. «Я думаю, этот вопрос может быть решен... Уверен, что с квотами нужно навести порядок», — подчеркнул Зеленский.



Он предложил организовать обсуждение пересмотра закона о квотах с телеканалами и другими СМИ. Зеленский напомнил, что «квотирование было еще до нас». «Думаю, там логика есть, но какие-то важные детали утрачены. А потом видим, что есть какая-то несправедливость к людям, которые неукраиноязычные в Украине. Несправедливости не может быть», — резюмировал он.