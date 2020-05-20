«ДНР» разместит баннер с портретом Сталина на фасаде дома

Группировка «ДНР» разместит баннер с портретом советского правителя Иосифа Сталина на фасаде дома. Об этом сообщил «депутат ДНР» Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале.



Он отметил, что эти баннеры передала федерация бокса России. Там уверены, что они символизируют День победы.



Количество баннеров и города, в которых они будут размещены, Бердичевский не указал.



Он публиковал фотографии с двумя баннерами. На одном из них изображен Сталин, на другом — советские маршалы и солдаты Красной армии, которые участвовали во Второй мировой войне

В конце апреля стало известно, что в группировке «ДНР» допускают появление в Донецке памятника Иосифу Сталину. По информации издания «Спектр», решение об установке статуи Сталина уже принято. Ее хотят поставить на месте памятника Тарасу Шевченко в центре города.



Также глава «ДНР» Денис Пушилин разрешил использовать в отношении Донецка его предыдущее название «город Сталино» в период празднования Дня победы. Это было сделано на фоне отмены из-за коронавируса массовых мероприятий 9 мая. Также «ДНР» выпустила почтовую открытку со Сталиным.