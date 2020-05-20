Общий враг: как коронавирус объединяет Украину ►

Люди на Донбассе, как и по всей Украине объединяются в борьбе против пандемии коронавируса. Шьют и бесплатно раздают маски, собирают средства для помощи больницам, подвозят на работу врачей, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.



На востоке страны, где уже шестой год длится вооруженный конфликт, борьба с распространением коронавируса стала вторым фронтом. Усилия властей, крупного и малого бизнеса, меценатов и волонтеров, общественных и международных организаций нацелены на противодействие распространению заболевания и защиту самых уязвимых. Об этом документальный репортаж журналистов «Новостей Донбасса».