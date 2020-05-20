На Донетчине в поле подорвался трактор

В поле возле села Новомихайловка во время земляных работ водитель трактора наехал на неизвестный предмет — произошел взрыв. Тракторист не пострадал. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



«Полицейские установили, что во время обработки поля водитель трактора наехал на неизвестный предмет и зацепил его культиватором, в результате чего произошел взрыв», — уточнили в полиции.



Транспортное средство получило незначительные механические повреждения.



На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку от взрыва и обломки неизвестного предмета, происхождение которого устанавливается.



По данному факту следователи открыли уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч.1 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).