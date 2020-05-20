В «ДНР» назвали число нарушителей режима самоизоляции

С конца марта члены «МВД» группировки «ДНР» составили 145 «административных протоколов» о нарушении режима самоизоляции гражданами. Из них 19 — за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте «МВД».



Еще 37 «протокола» составлено в отношении представителей сферы торговли и общественного питания.

Двое человек умерли за минувшие сутки в неподконтрольных властям районах Донецкой области вследствие коронавирусной болезни, заявляют в «минздраве» группировки «ДНР». За сутки в группировке зарегистрировали 14 новых случаев COVID-19. Все положительные результаты выявлены у контактных лиц, среди них 3 медицинских работника.