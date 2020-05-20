Судью подозревают в попытке пересечь КПВВ по поддельным документам

Судью одного из районных судов Донецкой области подозревают в использовании поддельных документов при пересечении КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, 20 августа 2019 года, около 16:30, судья, находясь на КПВВ «Новотроицкое» с целью сокрытия факта пересечения линии соприкосновения предъявила пограничникам и сотрудникам СБУ поддельный паспорт гражданина Украины, оформленный на имя другого лица



Подозреваемой вручено извещение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) УК Украины.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.



Продолжается досудебное расследование.