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Судью подозревают в попытке пересечь КПВВ по поддельным документам

20 мая 2020, 20:46

Судью подозревают в попытке пересечь КПВВ по поддельным документам

Судью одного из районных судов Донецкой области подозревают в использовании поддельных документов при пересечении КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, 20 августа 2019 года, около 16:30, судья, находясь на КПВВ «Новотроицкое» с целью сокрытия факта пересечения линии соприкосновения предъявила пограничникам и сотрудникам СБУ поддельный паспорт гражданина Украины, оформленный на имя другого лица

Подозреваемой вручено извещение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

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