В результате обстрела в районе Марьинки ранен военнослужащий

В ходе обстрела украинских позиций вблизи Марьинки получил ранение один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.



Отмечается, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, ему была оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.



«Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении.



Ранее в штабе сообщили о ранении одного военного из состава сил ООС.