Вице-премьер по реинтеграции заявил о 12 сценариях будущего Донбасса

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Новостям Донбасса» заявил, что у него есть по меньшей мере 12 планов развития событий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



По его словам, сейчас нельзя четко сказать, каким будет план плавной реинтеграции территорий, потому что все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить. Резников подчеркнул, что они зависят от разных факторов, «и к сожалению, не все они зависят от Украины».



«Да, безусловно, наша позиция важна, но есть еще и экономический, политический, геополитический факторы. И в зависимости от этого, мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий. От очень негативных до очень позитивных», — отметил вице-премьер.