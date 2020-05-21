В рядах ВСУ зафиксировали три новых случая коронавируса

За минувшие сутки в рядах ВСУ зарегистрировали три новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.



Все заболевшие лечатся дома под наблюдением медицинской службы: двое военнослужащих — в Ровенской области и один работник ВС Украины — в Черкасской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.



Таким образом, число зафиксированных случаев COVID-19 в рядах Вооруженных сил выросло до 132. Из них 48 пациентов находятся на лечении, 82 — выздоровели и 2 летальных исхода. Также на изоляции (в том числе самоизоляции — ред.) находятся 205 военных и работников ВСУ.

По состоянию на утро 21 мая в Украине выявлено 19 706 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6 227 пациентов выздоровели, а 579 — умерли.