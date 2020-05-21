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ЛугОГА: Трое бывших пленников «ЛНР» до сентября получат жилье

21 мая 2020, 12:40

ЛугОГА: Трое бывших пленников «ЛНР» до сентября получат жилье

Трое бывших пленных группировки «ЛНР» до сентября получат двухкомнатные квартиры на территории Луганской области. Жилье купит областная администрация и сделает в них ремонт.

Об этом журналистке «Новостей Донбасса» сообщил руководитель Луганской области Сергей Гайдай.

«Сейчас заканчивают работу над проектом, мы выдерживаем необходимую процедуру и где-то в конце июня — начале июля начнем ремонт. Надеюсь, что в конце августа — в начале сентября мы сможем передать вообще новые квартиры с качественным капитальным ремонтом», — сказал он.

Двое парней и одна девушка — жители Луганщины — были освобождены в рамках обмена удерживаемыми лицами, состоявшегося в декабре прошлого года. Сегодня на встрече в облгосадминистрации они получили вышиванки — в честь праздника. За полгода бывшие пленные стали понемногу возвращаться к жизни и строить планы на будущее, рассказала Виктория Воронина, которая пробыла в тюрьме боевиков более трех лет.

«Я приехала к родителям в Луганск и, к сожалению, оттуда уже вернуться не смогла. Боевики обвинили меня в государственной измене и сотрудничестве с СБУ. Меня освободили 29 декабря 2019 года. После обмена уже начинаю возвращаться в мирную жизнь, восстановилась в университете, через три недели будут защищать диплом по магистратуре, хочу стать реабилитологом для украинских военных» , — отметила она.

Бывший пленный Александр Пауков в плену оказался в 2018 году. Студент третьего курса поехал навестить родителей.

«У меня родители проживают в Луганске на постоянной основе. В одну из таких прекрасных поездок возникли проблемы на пункте пропуска с той стороны, неподконтрольной Украине территории, меня обвинили в государственной измене, в том, что сотрудничаю со спецслужбами Украины. В плену я пробыл почти год и четыре месяца. Сейчас учусь на дистанционной основе в университете, заканчиваю третий курс, дальше закончу, получу бакалавра, возможно, буду еще в магистратуре учиться на программиста. Сейчас радуюсь, когда вижу, украинский флаг, украинскую атрибутику, этого очень не хватало в плену», — рассказал он.

Новое жилье для бывших пленных возможно будет находиться в Золотом. Точное местоположение сейчас определяют. Но в облгосадминистрации подчеркивают, что через некоторое время после получения ключей от квартир, люди смогут распоряжаться ими по своему усмотрению и приватизировать их.

Указанный обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря 2019 года: украинская сторона вернула 76 человек и передала группировкам «Л-ДНР» 124 человека.

Следующий обмен прошел 16 апреля по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать. 

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