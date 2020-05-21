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«ДНР» разрешила получать свои «паспорта» «чиновникам» без регистрации в Донецкой области

21 мая 2020, 14:03

«ДНР» разрешила получать свои «паспорта» «чиновникам» без регистрации в Донецкой области

Лица, находящиеся в управленческих структурах группировки «ДНР», и члены их семей теперь могут получить «паспорт ДНР», даже если на 7 апреля 2014 года они не были зарегистрированы на территории Донецкой области.

Ранее «ДНР» разрешала выдавать свои «паспорта» только прописаным на Донетчине «чиновникам». С изданием «положения о паспорте гражданина ДНР» 22 марта перечень лиц расширился членами группировки, прибывшими из РФ или из иных областей Украины. Однако, конкретные «должности», находясь на которых этим людям можно претендовать на «паспорт ДНР», не были определны. Этот список опубликовали сегодня, 21 мая.

Напомним, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин 19 мая подписал «указ» об идентификации лиц, который по факту обязывает граждан Украины, получивших украинский паспорт после 7 апреля 2014 года и проживающих на территории ОРДО, оформлять «паспорт ДНР».

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