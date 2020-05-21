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В грузовик украинских военных на Донбассе попала мина: один погибший и пятеро раненых

21 мая 2020, 14:44

В грузовик украинских военных на Донбассе попала мина: один погибший и пятеро раненых

В зоне боевых действий на Луганщине 21 мая в грузовой автомобиль с украинскими военнослужащими попала мина 120 мм калибра — запрещенного Минскими договоренностями. В результате попадания снаряда один военный погиб, еще один ранен, а четверо — с боевыми травмами. Об этом сообщили в штабе ООС.

Там отметили, что пострадавших доставили в медучреждение и оказали необходимую помощь.

Также в штабе добавили, что для подавления огня противника использовали имеющееся вооружение.

Ранее сообщалось, что за сутки 20 мая боевики 18 раз нарушили прекращение огня. Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате этих обстрелов.

Также в этот день во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил погиб командир батальона патрульной полиции специального назначения «Луганск-1» Сергей Губанов и трое военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один военный был ранен сегодня утром.

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