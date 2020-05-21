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Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканалы «1+1», NewsOne и «Эспресcо»

21 мая 2020, 15:42

Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканалы «1+1», NewsOne и «Эспресcо»

Национальный совет по телевиденью и радиовещанию назначил внеплановые проверки телеканалов «1+1», NewsOne и «Эспреcсо» из-за нарушений. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Так, телеканал «1+1» в новостях показал карту Украини без оккупированного Крыма. На нарушение обратила внимание СБУ и в своем письме обратилась к регулятору.

«Мониторингом Национальной Рады 13 апреля зафиксировано размещение в выпуске новостей «ТСН», в сюжете «Обвал цен», карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации «Nord Pool Spot», — говорится в сообщении.

Телеканал «Эспреcсо» проверят из-за нарушений условий лицензий, а именно за «трансляцию программ/передач иностранного производства общим объемом 1 час 11 минут — 4,93% от общего объема вещания». Отмечается, что минимальная доля национального аудиовизуального продукта по лицензии должна быть не менее 24 часов в сутки (100%).

«Так, с 0:09 до 0:38 (с повтором с 7:35 до 8:04) транслировалась «Радио Свобода», а с 21:00 до 21:14 — «ВВС NEWS Украина». Это является признаком нарушения части седьмой статьи 27, части восьмой статьи 28 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», — пишет регулятор.

Целью проверки телеканала NewsOne станет изучение соблюдения лицензиатом требований законодательства о недопустимости разжигания вражды и ненависти. Гости передачи «Противостояние» предприниматель Андрей Пальчевский и политолог Вадима Карасев утверждали, о прохождении службы значительного количества евреев в войсках нацистского Третьего Рейха и существовании еврейских дивизий СС.

«Утверждения имеют признаки отрицания и искажения Холокоста, который подорвал основы европейской цивилизации, разжигание вражды в отношении еврейского народа, который понес миллионные жертвы как от действий формирований СС, так и от других военных формирований нацистского Третьего Рейха.

Во время внеплановой выездной проверки Национальный совет проверит соблюдение лицензиатом указанных выше законодательных норм, которыми не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти», — отметили в Нацсовете.

По результатам проверок Национальный совет примет законодательно обоснованное решение. Проверка компаний состоится после завершения карантина.

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