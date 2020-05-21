«ЛНР»: Более десяти детей заразились коронавирусом

Более 10 заразившихся коронавирусом COVID-19 на подконтрольной группировке «ЛНР» территории являются детьми. Об этом заявила «министр здравоохранения» формирования Наталия Пащенко.



«Мы сегодня столкнулись с тем, что до 18 лет у нас диагностировано более 10 случаев», — приводит ее слова сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Пащенко отметила, что ребенок может себя «прекрасно чувствовать», но при этом выделять вирус.



Группировка «ЛНР» подтвердила 356 случаев заболевания коронавирусом. Также сообщалось о четырех умерших.