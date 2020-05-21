Зеленский подписал «банковский закон»

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Документ является требованием МВФ. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.



«Документ, который подписал глава государства, предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления, и урегулирования особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка», — говорится в сообщении.



Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка.



аконопроект называют «антиколомойским», так как он сделает невозможным возвращение ПриватБанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.