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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

21 мая 2020, 22:25

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 21 мая коронавирус в Украине выявлен у 19 706 человек. Из них 6227 пациентов выздоровели, 579 — умерли. За сутки зафиксировано 476 случаев болезни. Пять положительных результатов на COVID-19 зафиксировано на подконтрольной власти территории Донецкой области, где общие количество заболеваний составило, таким образом, 138 В Луганской области коронавирус подтвержден у 42 человек, у одного из них — за прошедшие сутки.

Группировка «ДНР» заявляет о 305 случаях коронавируса на подконтрольной боевикам территории. За последние сутки в отдельных районах Донетчины зарегистрировали 35 человек с COVID-19. Все инфицированные контактировали с больными ранее.

Группировка «ЛНР» признает 356 случаев коронавируса, 11 из них зафиксировано за минувшие сутки. В сегодняшнем сообщении формирование не приводит данные о выздоровевших и умерших. Отмечается, что больше десяти пациентов с коронавирусом — дети.

Открытие пунктов пропуска на линии соприкосновения возможно после завершения карантина, заявил председатель ДонОГА Павел Кириленко. Он подчеркнул, что это возможно при надлежащей эпидемиологической ситуации. При этом глава области подчеркнул, что украинская сторона не обладает достоверными данными о заболеваемости на неподконтрольной территории.

Международный комитет Красного Креста направил более 19 тонн гуманитарной помощи жителям временно неподконтрольных районов Донбасса. В состав груза вошли гигиенические средства и товары медицинского назначения.

Политика

Украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ показала копии российских паспортов главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина и представителей оккупированных районов Донбасса, которые участвуют в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). l

Украина не должна согласовывать участие переселенцев в работе ТКГ с делегацией России, заявил первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников.

Общество

В прокуратуре Луганской области введен реестр пострадавших лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

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