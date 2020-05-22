Число случаев коронавируса в Донецкой области возросло до 141-го

В Донецкой области за минувшие сутки было выявлено четыре новых случая коронавируса: два в Краматорске и по одному — в Бахмуте и Покровске. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он уточнил, что об одном из краматорских случаев было известно еще утром, поэтому о нем уже сообщали во время брифинга в ОГА.



Таким образом, в Краматорске COVID-19 подтвердили у 26-летней женщины, которая вернулась из России, и 36-летнего мужчину, который находился в странах ЕС.



В Покровске выявлен инфицированный 26-летний мужчина, что вернулся из Чехии. А путь инфицирования 27-летней женщины из Бахмута медики еще устанавливают.



Со дня объявления карантина на Донетчине уже подтвержден 141 случай коронавирусной болезни. Из них четыре человека мерли. При этом 56 пациентов выздоровели, а 81 продолжает лечение.

По состоянию на утро 21 мая в Украине выявлено 19 706 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6 227 пациентов выздоровели, а 579 — умерли. За сутки зафиксировано 476 случаев болезни. Данные с временно неподконтрольных территорий у Минздрава отсутствуют.



Группировка «ДНР» сообщала о 305 случаях коронавируса. Из них 52 человека уже выписаны, а 9 умерли.



Группировка «ЛНР» подтвердила 356 случаев заражения коронавирусом. Также сообщалось о четырех умерших.