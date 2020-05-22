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Сутки на Донбассе: Один украинский военный погиб, семеро пострадали

22 мая 2020, 08:20

Сутки на Донбассе: Один украинский военный погиб, семеро пострадали

За минувшие сутки, вследствие 7 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, на Донбассе погиб украинский военнослужащий, двое получили ранение, еще пятеро — боевые травмы. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, зафиксированы обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.

По украинским позициям в районе Крымского был открыт огонь из 120-мм минометов, а по военным у Трехизбенки — из минометов 82-го калибра.

Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ. По данным украинской разведки, 21 мая ранено не менее четырех боевиков.

С начала текущих суток, по данным штаба, зафиксирован огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. При этом потерь среди украинских военных нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

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