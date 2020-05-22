Президент присвоил звание Героя Украины погибшему комбату «Луганск-1»

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и удостоил орденом «Золотая Звезда» погибшего 21 мая командира батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергея Губанова. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства 21 мая.



«Он был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине... Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!» — сказал Зеленский.

Напомним, командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Другие обстоятельства происшествия еще устанавливаются.



Как уточнил спикер МВД Украины Артем Шевченко, комбат погиб в больнице после взрыва неизвестного взрывного устройства в окрестностях прифронтового села.



Ранее стали известны некоторые обстоятельства гибели комбата «Луганск-1» Сергея Губанова.