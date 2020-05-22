Прокуратура открыла уголовное дело против России из-за загрязнения окружающей среды на Донбассе

Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство в связи с нарушением Россией законов и обычаев войны на временно оккупированной территории Донецкой области, что ведет к загрязнению окружающей среды, в том числе вод Северского Донца и Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Досудебным расследованием установлено, что апреле в 2014 в результате вооруженной агрессии РФ «нарушено экологическое равновесие в регионе, что привело к опасным изменениям состояния окружающей среды на территории, где проживают почти 5 миллионов человек».



Подчеркивается, что в ходе военных действий разрушено и повреждено большое количество объектов инфраструктуры и это может негативно сказаться на работе очистных сооружений, защите хранилищ токсичных и радиоактивных отходов, грозит ухудшением качества питьевой воды и нарушениями в работе систем хозяйственного и питьевого водоснабжения. Кроме того, последующее затопление шахт на оккупированной территории способствует выходу на поверхность токсичных шахтных вод и их попаданию в реку Северский Донец и Азовское море.



В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления совершенного на неподконтрольной территории Донетчины о, предусмотренного частью 1 статьи 438 (нарушения законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.



В прокуратуре подчеркнули, что указанные действия страны-оккупанта являются нарушением положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 и статей 35, 54, 55 дополнительного протокола от 8 июня 1977 (Протокол I).



Проведение досудебного расследования поручено следователям главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.