Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 20 тысяч

По состоянию на утро 22 мая в Украине выявлено 20 148 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6 585 пациентов выздоровели, а 588 — умерли.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
За сутки зафиксировано 442 случая болезни, 9 человек скончались. При этом 358 пациентов выздоровели.
Ситуация в регионах:
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.
Группировка «ДНР» сообщала о 305 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них 52 человека уже выписаны, а 9 умерли.
Группировка «ЛНР» подтвердила 356 случаев заражения коронавирусом. Также сообщалось о четырех умерших.