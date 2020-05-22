Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 20 тысяч

По состоянию на утро 22 мая в Украине выявлено 20 148 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6 585 пациентов выздоровели, а 588 — умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.



За сутки зафиксировано 442 случая болезни, 9 человек скончались. При этом 358 пациентов выздоровели.



Ситуация в регионах:

Читайте также: В Луганской области объяснили наименьшее число заболевших коронавирусом в Украине

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» сообщала о 305 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них 52 человека уже выписаны, а 9 умерли.



Группировка «ЛНР» подтвердила 356 случаев заражения коронавирусом. Также сообщалось о четырех умерших.