В рядах ВСУ три новых случая коронавируса

За минувшие сутки в рядах ВСУ зарегистрировали три новых случая инфицирования коронавирусом. В то же время три человека выздоровели. Об этом сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.



Двое заболевших военнослужащих находятся на стационарном лечении в Ровенском военном госпитале. Один работник ВС Украины (Черновицкая область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.



Таким образом, число зафиксированных случаев COVID-19 в рядах Вооруженных сил выросло до 135. Из них 48 пациентов находятся на лечении, 85 — выздоровели и 2 летальных исхода. Также на изоляции (в том числе самоизоляции — ред.) находятся 243 военных и работников ВСУ.

По состоянию на утро 22 мая в Украине выявлено 20 148 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6 585 пациентов выздоровели, а 588 — умерли.