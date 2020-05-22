«ЛНР» сообщила о пожаре в поликлинике

Пожар произошел в здании поликлиники № 2 Стахановской центральной городской многопрофильной больницы (Кадиевка).
По информации «МЧС» при группировке «ЛНР», в результате короткого замыкания электропроводки произошел пожар в кабинете на четвертом этаже четырехэтажного здания поликлиники.
Там добавили, что погибших и пострадавших нет. «На месте пожара эвакуировано 12 человек, спасено материальных ценностей на сумму 500 тысяч рублей», — рассказали в «МЧС».
Уточняется, что в тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 16 спасателей.
Как сообщалось, 12 мая в Кадиевке (Стаханове) «ЛНР» сняла ограничения, которые были введены из-за коронавируса.