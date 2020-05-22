«ЛНР» сообщила о пожаре в поликлинике

Пожар произошел в здании поликлиники № 2 Стахановской центральной городской многопрофильной больницы (Кадиевка).



По информации «МЧС» при группировке «ЛНР», в результате короткого замыкания электропроводки произошел пожар в кабинете на четвертом этаже четырехэтажного здания поликлиники.



Там добавили, что погибших и пострадавших нет. «На месте пожара эвакуировано 12 человек, спасено материальных ценностей на сумму 500 тысяч рублей», — рассказали в «МЧС».



Уточняется, что в тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 16 спасателей.



Как сообщалось, 12 мая в Кадиевке (Стаханове) «ЛНР» сняла ограничения, которые были введены из-за коронавируса.