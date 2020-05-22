Луганская и Донецкая области не готовы к ослаблению карантина по критериям Минздрава

Донецкая и Луганская области, а также еще 9 областей Украины и город Киев, не готовы переходить ко второму этапу снятия карантинных ограничений согласно критериям Минздрава. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.



Так, у Донецкой области показатели инцидентности — 0,51 (норма — ниже 12), загруженности коек — 2,24% (норма — меньше 50%) и охвата тестированием — 3,68 (норма — выше 12).



В Луганской области ситуация выглядит следующим образом: инцидентность — 0,05, загруженность коек — 3,65% и охват тестированием — 2,23.



Соответственно, области не готовы к следующему этапу ослабления карантина из-за недостаточного ПЦР-тестирования населения.



Отметим, что решение об ослаблении или прекращении карантина принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) с учетом таких критериев:

В случае обострения эпидемиологической ситуации или несоответствия этим критериям в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены или не будут сниматься именно там, а не по всей стране.



При реализации же условий Минздрава с 22 мая в регионах комиссии могут позволить работать гостиницам без ресторанов, общественному и внутриобластному транспорту, при соблюдении ограничений по количеству участников, можно будет проводить религиозные (1 человек на 10 кв.м.) и спортивные (до 50 участников, без зрителей) мероприятия.





Всего Минздрав определил пять этапов выхода из карантина. Сейчас Украина вышла на второй этап. Каждый из этапов длится 10 дней. Адаптивный карантин будет действовать до 22 июня.



Карантин в Украине действует с 12 марта в связи с распространением коронавируса. С 11 мая в стране уже были ослаблены некоторые карантинные ограниения.



При этом вчера глава ДонОГА Павел Кириленко заявил, что область готова к возобновлению транспортного сообщения между городами.