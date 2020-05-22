ОБСЕ рассказала о женщине, получившей пулевое ранение под Донецком

Специальна мониторинговая миссия ОБСЕ уточнила сообщения группировки «ДНР» о женщине, получившей пулевое ранение на автобусной остановке в неподконтрольной украинским властям Оленовке (23 км от Донецка). Об том говорится в отчете миссии.



20 мая медперсонал больницы в Донецке рассказал наблюдателям, что вечером 19 мая к ним поступила женщина с пулевым ранением в левое плечо. Медики добавили, что 20 мая женщине сделали операцию.



В тот же день пострадавшая рассказала команде СММ, что вечером 19 мая, когда они с мужем сидели на автобусной остановке в Оленовке (23 км от Донецка), она почувствовала удар в левое плечо. Также, по ее словам, примерно за 20 минут до этого, она слышала взрывы в этом районе.



Уточняется, что автобусная остановка, где женщина была ранена, находится примерно в 300 метрах к востоку от блокпоста боевиков (вдоль официального дорожного коридора), который в данный момент закрыт для гражданского населения из-за карантина и в пределах 500 метров от передовой позиции «ДНР».

Ранение женщины в Оленовке было названо главой «ДНР» Денисом Пушилиным одной из причин, по которой он привел вооруженные силы в боевую готовность. Аналогичное решение принял и глава «ЛНР» Леонид Пасечник. Они обвиняют украинскую сторону в обстрелах.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не открывает огонь первой, а «отвечает боевикам». Также Украина инициировала проведение заседания Трехсторонней контактной группы из-за обвинений со стороны «Л-ДНР».



Заявления глав Пасечника и Пушилина прозвучали на фоне неоднократных отказов Киева вести прямые переговоры с группировками «Л-ДНР». Украинская сторона настаивает на переговорах в Трехсторонней контактной группе с Россией при участии ОБСЕ в качестве модератора. Также Киев намерен привлечь к переговорам вынужденных переселенцев из зоны конфликта в качестве приглашенных участников. В ТКГ они будут противопоставлены членам «Л-ДНР», которых привлекает и поддерживает Россия.