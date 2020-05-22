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Штаб: Боевики на Донбассе сбросили с беспилотника боеприпас — ранен украинский военный

22 мая 2020, 12:48

Штаб: Боевики на Донбассе сбросили с беспилотника боеприпас — ранен украинский военный

Сегодня, 22 мая, боевики сбросили мину с беспилотника на позиции украинских военных вблизи Староигнатьевки Донецкой области. Вследствие взрыва снаряда ранен один военнослужащий ВСУ. Об этом сообщили в штабе ООС.

Как передает штаб, военный получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в медучреждение и предоставили всю необходимую помощь.

Там также отметили, что используя имеющееся вооружение дали огневой ответ боевикам.

За сутки 21 мая вследствие 7 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, на Донбассе погиб украинский военнослужащий, двое получили ранение, еще пятеро — боевые травмы.

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