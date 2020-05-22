Киев просит Кабмин разрешить ослабить карантин с 23 мая. При этом город не соответствует критериям МОЗ

Мэр Киева Виталий Кличко попросил правительство разрешить городу начать второй этап послабления карантинных ограничений с 23 мая.



Он напомнил, что 23 мая столица планировала начать следующий этап ослабления ограничений. Однако сегодня министерство охраны здоровья сообщило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабление второго этапа ограничений.



Мэр подчеркнул, что из трех критериев столица не соответствует только одному — количеству больных на 100 тысяч жителей города. Определена норма — 12 больных, в Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю — 15 больных на 100 тысяч человек.



«Что касается других двух критериев претензий нет. Это — заполненность стационаров больниц не более чем на 50% коек. Количество проведенных тестов ПЦР на 100 тысяч населения. В столице этот показатель втрое выше определенной нормы. Нужно 12 тестов, а у нас 44. Первый показатель по количеству больных, в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком интернате для девушек», — пояснил Кличко.



Он добавил, что за последние 6 дней заболеваемость в Киеве была в пределах определенной Минздравом нормы.



Мэр уточнил, что просит Кабмин позволить Киеву начать второй этап послаблений, но не всех, «а критически необходимых городу и бизнесу». «В частности: восстановить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений в 1000 квадратных метров — с 23 мая. И не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, 25 мая. Потому что в городе происходит транспортный коллапс», — подчеркнул он.



Кличко также отметил, что, поскольку 23 мая — выходной день, наземный общественный транспорт в обычном режиме сможет начать работу с 12:00 дня.



Он добавил, что власти Киева ждут реакции правительства. «Город завтра утром проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение. Учитывая недельную динамику заболевания в столице», — резюмировал Кличко.