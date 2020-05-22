«Стену» на границе с РФ планируют достроить в 2025 году

Государственная пограничная служба планирует закончить строительство «Стены» на границе с Россией в 2025 году. Об этом говорится в ответе ГПСУ на запрос State Watch.



Необходимость продления сроков выполнения плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы пограничники объясняют сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.



В сентябре 2014 года Арсений Яценюк, который в то время возглавлял правительство, пообещал возвести стену на границе между Украиной и Российской Федерацией. Необходимость строительства физической границы возникла из-за развертывания войны на востоке Украины.



Предполагалось, что выполнение проекта «Стена» будет осуществлено в два этапа. Сначала на участках, находящихся вне зоны конфликта, а позже, после завершения боевых действий — на территориях, где они проходили. Завершить проект планировали в 2018 году, впоследствии дату перенесли на 2021 год.



