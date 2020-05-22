Пробное внешнее независимое оценивание пройдет 15 и 17 июня, сообщает Министерство образования и науки.



«Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня 2020 года, по другим предметам - 17 июня 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Отмечается, что обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО с 1 июня, а для входа в личные кабинеты на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования необходимо ввести логин и пароль, полученные раньше.



Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии: оригинала документа, по которому происходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта), приглашения-пропуска, средств индивидуальной защиты - маски или респиратора (в том числе изготовленных самостоятельно).



Также рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, по желанию - прозрачную бутылку с питьевой водой и антисептик для рук.



Определить результаты пробного ВНО можно будет с помощью онлайн-сервиса. Для этого участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервиса "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в следующие сроки: 15-17 июня - по украинскому языку и литературе, 17-19 июня - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.



В ведомстве отмечают, что для тех, кто воспользуется такой возможностью, результаты тестирования по украинскому языку будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам - до 23 июня.



Ранее президент Владимир Зеленский высказывался относительно рисков новой вспышки заболевания коронавирусом из-за проведения тестирования.



«На ВНО придут все дети. Если помещения будут не готовы, это грозит вспышкой. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться. Мы должны уберечь наших детей. Меры должны быть столь же эффективными, как и карантин, который мы прошли довольно хорошо», — подчеркнул Зеленский.

Ранее в Минобразования сообщали, что внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля.