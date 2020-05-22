Гибель комбата «Луганск-1» Сергея Губанова: новые детали

Сегодня в Северодонецке прощались с командиром батальона полиции «Луганск-1» Сергеем Губановым, который погиб 20 мая в прифронтовом селе Трехизбенка в результате подрыва мины. Об этом сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса».



По словам сотрудников Губанова, в тот вечер они выполняли задание по поимке контрабандистов, что закончилось гибелью командира.



«В тот вечер к нам пришла информация, что планируется незаконная перевозка товаров с неподконтрольной территории на украинскую. Оперативная рота выдвинулась на место поймать контрабандистов. Мы остались наблюдать, а командир вместе с тремя бойцами пошел ближе к берегу посмотреть, откуда может прибыть контрабанда. Где-то минут через сорок мы услышали два взрыва. Я был со своими тремя сотрудниками ближе всего, побежали туда на место взрыва. По прибытию мы увидели, что четверо ребят лежат на земле. Мы их вытянули. Сергей Леонидович был дальше всего, его эвакуировали последним. По дороге до госпиталя у него остановилось сердце, его запустили, а после второго раза остановки сердца, он умер», — рассказал командир штурмовой роты батальона «Луганск-1» Александр Твердохлеб.



Попрощаться с Губановым, который принимал участие в освобождении Лисичанска, Северодонецка и Рубежного пришло около трех тысяч человек к зданию Луганского областного театра в Северодонецке.



Посмертно президент Владимир Зеленский присвоил комбату «Луганск-1» звание Героя Украины. Награду родственникам погибшего передал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Сергей Губанов пришел в ряды милиции в 1995 году и прошел путь от оперативника Стахановского городского отдела милиции до начальника Луганского управления. Во время оккупации Луганска он занимал должность начальника Ленинского районного отделения милиции. Когда боевики захватили город, Губанова вместе с несколькими офицерами милиции взяли в плен. Боевики пытались узнать, где милиция прячет автоматическое и табельное оружие. Тогда правоохранителям удалось вызволить офицеров, но они попали в «расстрельные списки 17». Фотографии Губанова и еще 16 офицеров милиции были развешены на всех блокпостах группировки «ЛНР» с припиской «подлежат расстрелу».



В 2015 году Губанов был назначен командиром первого милицейского батальона «Луганск-1».