В Казахстане приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы боевика, воевавшего за «ДНР»

В Казахстане к 4 годам и 5 месяцам заключения осудили гражданина страны Евгения Щербака за участие в военных действия на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований. Российская Федерация отказала предоставить ему убежище. Об этом сообщает издание EADaily.



Мужчина участвовал в боях за Широкино и Дебальцево в составе батальона «Спарта» под командованием Арсена Павлова (Моторолы).



Сообщается, что Щербака задержали в России во время проверки документов и поместили под стражу как разыскиваемого в Казахстане за наемничество.



Его поместили в изолятор временного содержания для иностранцев, готовили к депортации, несколько раз вывозили на казахскую границу, а потом возвращали в ИВС. Депортация Щербака задерживалась из-за пандемии коронавируса и закрытия границы.



Отказ в предоставлении Щербаку статуса беженца в РФ аргументировали отсутствием гуманитарных причин, по которым может быть предоставлено временное убежище.