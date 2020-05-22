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В Казахстане приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы боевика, воевавшего за «ДНР»

22 мая 2020, 17:25

В Казахстане приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы боевика, воевавшего за «ДНР»

В Казахстане к 4 годам и 5 месяцам заключения осудили гражданина страны Евгения Щербака за участие в военных действия на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований. Российская Федерация отказала предоставить ему убежище. Об этом сообщает издание EADaily.

Мужчина участвовал в боях за Широкино и Дебальцево в составе батальона «Спарта» под командованием Арсена Павлова (Моторолы).

Сообщается, что Щербака задержали в России во время проверки документов и поместили под стражу как разыскиваемого в Казахстане за наемничество.

Его поместили в изолятор временного содержания для иностранцев, готовили к депортации, несколько раз вывозили на казахскую границу, а потом возвращали в ИВС. Депортация Щербака задерживалась из-за пандемии коронавируса и закрытия границы.

Отказ в предоставлении Щербаку статуса беженца в РФ аргументировали отсутствием гуманитарных причин, по которым может быть предоставлено временное убежище.

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