В Украине появилась партия, которая носит имя мэра Мариуполя

В Украине появилась новая политическая партия, которое носит имя мэра Мариуполя, ее название — «Блок Вадима Бойченко».



Как свидетельствуют данные системы Youcontrol, партия зарегистрирована в Левобережном районе Мариуполя в квартире 37 в доме №99 по улице Азовстальской.



Однако до 24 февраля 2020 года она носила название «Соборность» и была зарегистрирована в Киев в доме №28, квартира 18 на улице Серова.



В прошлом руководителем был адвокат Феликс Аронович. В феврале 2020 года руководителем стал депутат горсовета Мариуполя Михаил Орличенко.

До победы на местных выборах в октябре 2015 года Бойченко занимал должность директора по персоналу и социальным вопросам металлургического комбината им. Ильича в Мариуполе. ММК входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова.



Он отрицает, что компания «Метинвест» оказывает коррупционное влияние на него или его окружение.



В Донецкой области мэры практически всех крупных городов приняли решения участвовать в парламентских выборах 2019 года. Они состояли в партии «Доверяй делам», которая была основана в мае того же года мэрами Харькова Геннадием Кернесом и Одессы Геннадием Трухановым. Политсила позиционировала себя как «партия мэров».