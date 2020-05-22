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В Украине появилась партия, которая носит имя мэра Мариуполя

22 мая 2020, 18:47

В Украине появилась партия, которая носит имя мэра Мариуполя

В Украине появилась новая политическая партия, которое носит имя мэра Мариуполя, ее название — «Блок Вадима Бойченко».

Как свидетельствуют данные системы Youcontrol, партия зарегистрирована в Левобережном районе Мариуполя в квартире 37 в доме №99 по улице Азовстальской.

Однако до 24 февраля 2020 года она носила название «Соборность» и была зарегистрирована в Киев в доме №28, квартира 18 на улице Серова.

В прошлом руководителем был адвокат Феликс Аронович. В феврале 2020 года руководителем стал депутат горсовета Мариуполя Михаил Орличенко.

До победы на местных выборах в октябре 2015 года Бойченко занимал должность директора по персоналу и социальным вопросам металлургического комбината им. Ильича в Мариуполе. ММК входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова.

Он отрицает, что компания «Метинвест» оказывает коррупционное влияние на него или его окружение.

В Донецкой области мэры практически всех крупных городов приняли решения участвовать в парламентских выборах 2019 года. Они состояли в партии «Доверяй делам», которая была основана в мае того же года мэрами Харькова Геннадием Кернесом и Одессы Геннадием Трухановым. Политсила позиционировала себя как «партия мэров».

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