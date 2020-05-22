СМИ: ОБСЕ не подтвердила обстрел объектов инфраструктуры на Луганщине украинскими военными

Миссия ОБСЕ во время внеочередной видеоконференции ТКГ не подтвердила факт якобы обстрелов с украинской стороны линии электропередач вблизи поселка Березовское Луганской области на неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.



20 мая первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников заявил агентству «Интерфакс-Украина», что обвинения Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области не соответствуют действительности, носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.



Для обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициировала проведение консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции.



В группировках заявили о приведении в полную боевую готовность своих «войск».