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СМИ: ОБСЕ не подтвердила обстрел объектов инфраструктуры на Луганщине украинскими военными

22 мая 2020, 19:54

СМИ: ОБСЕ не подтвердила обстрел объектов инфраструктуры на Луганщине украинскими военными

Миссия ОБСЕ во время внеочередной видеоконференции ТКГ не подтвердила факт якобы обстрелов с украинской стороны линии электропередач вблизи поселка Березовское Луганской области на неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

20 мая первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников заявил агентству «Интерфакс-Украина», что обвинения Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области не соответствуют действительности, носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.

Для обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициировала проведение консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции.

В группировках заявили о приведении в полную боевую готовность своих «войск».

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