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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

22 мая 2020, 22:00

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 22 мая коронавирус в Украине выявлен у 20 148 человек. Из них 6 585 пациентов выздоровели, 588 — умерли. За сутки зафиксировано 442 случая болезни, 9 человек скончались. В Донецкой области за минувшие сутки выявлено четыре новых случая коронавируса: два в Краматорске и по одному — в Бахмуте и Покровске. Общее число пациентов с COVID-19 на подконтрольной властям территории Донетчины составило 141. В Луганской области — 43 случая болезни.

Группировка «ДНР» за сутки зафиксировала 34 новых случая заболевания коронавирусом. Диагноз подтвержден у контактных лиц с заболевшими ранее, а также у одного приезжего из России. Всего формирование подтверждает 339 случаев болезни. Из них 80 человек уже выздоровели, 9 — умерли.

Группировка «ЛНР» подтвердила 377 случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. За сутки положительные результаты на COVID-19 получил 21 человек. Еще один человек скончался. Это пятый летальный случай, который признают в группировке с начала пандемии.

Боевые действия

С начала 2020 года в результате обстрелов на Донбассе пострадали 10 детей — это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в ЮНИСЕФ.

Медперсонал больницы в Донецке подтвердил СММ ОБСЕ информацию о женщине, получившей пулевое ранение на автобусной остановке в неподконтрольной украинским властям Еленовке (23 км от Донецка).

Общество

Дважды пленный украинец Григорий Синченко сбежал из тюрьмы «ДНР», где его подвергали пыткам. Об этом «Укринформу» сообщила его мать Татьяна Гулевская. Группировка объявила вознаграждение за поимку Синченко.

В отдельных районах Донетчины все же пройдут экзамены, необходимые для поступления в подконтрольные «ДНР» вузы. Ранее «ДНР» отменила вступительные экзамены в связи с распространением коронавируса.

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