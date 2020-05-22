Нацполиция дополнит подозрение Гиркину на основании интервью Гордону

Национальная полиция дополнит подозрение бывшему «министру обороны ДНР» Игорю Гиркину (Стрелкову) на основании данных, которые он озвучил в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» заявил замглавы МВД Антон Геращенко.



«Это является доказательной базой — впервые подонок и террорист Гиркин назвал себя прямо причастным к организации убийств трех граждан Украины. Поэтому Национальная полиция по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым будет дополнять подозрения в убийстве украинских граждан Игорю Гиркину и мы считаем, что это будет серьезной доказательной базой», — сказал он.



Почти четырехчасовое интервью с Гиркиным вышло на YouTube-канале Гордона в 18 мая. В нем Гиркин признался в причастности к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, а также Юрия Дяковского и Юрия Поправки.



Их тела были найдены в реке Торец возле поселка Райгородок Донецкой области в конце апреля 2014 года.

Ранее журналисты выяснили, что ценного в интервью Гордона с Игорем Стрелковым (Гиркиным) и бывшим «прокурором» оккупированного Крыма, депутатом Госдумы России Натальей Поклонской определили в Офисе прокурора.



Дмитрий Гордон заявил, что интервью с Гиркиным (Стрелковым) проходило «по содружеству» с украинскими спецслужбами. Однако в Офисе генпрокурора отрицают причастность к интервью с Гиркиным. А в СБУ назвали это инициативой самого Гордона.