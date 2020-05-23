Боевики ранили одного военного

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов боевиков за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В пятницу боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, используя минометы 82-го и 120-го калибров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Богдановки, Верхнеторецкого, Старогнатовки, Чермалыка, Водяного, Песок, Новолуганского и Луганского.