«ДНР» за сутки подтвердила 33 новых случая коронавируса

За сутки в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) подтверждено 33 новых случая коронавируса COVID-19. Об этом заявляют в «минздраве» группировки «ДНР».



Диагноз подтвержден у контактных лиц с заболевшими ранее. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, утверждают в формировании.



По состоянию на 10:00 23 мая в группировке признают 372 случая коронавируса в ОРДО: 102 человека выписаны, девять — скончались.

По состоянию на утро 23 мая в Украине выявлено 20 580 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6 929 пациентов выздоровели, а 605 — умерли.