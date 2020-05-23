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«Нацкорпус» пришел под офис ОПЗЖ: прозвучал взрыв, есть задержанные ►

23 мая 2020, 15:04

«Нацкорпус» пришел под офис ОПЗЖ: прозвучал взрыв, есть задержанные ►

«Национальный корпус» провел акцию под зданием офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве, обвиняя ее участников в предательстве и государственной измене. Правоохранители задержали нескольких националистов. По информации Telegram-канала журналиста Дмитрия Павловского, во время акции прозвучал взрыв.

Возле офиса политсилы националисты развесили постеры с надписями «Оппозиционная платформа — против жизни» и «ОПЗЖ — пособники врага».

«Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена», — считают в Нацкорпусе.

Члены организации также подали обращение в СБУ с требованием начать уголовное производство против руководителей ОПЗЖ, а также иск в Минюст с обвинениями ОПЗЖ в государственной измене.

Источник всех фото: Национальный корпус

В то же время, в Печерском райуправлении полиции в комментарии «Интерфакс-Украина» заявили, что во время акции взрывов не было. В ведомстве добавили, что около 20 активистов доставлены в райуправление полиции за то, что они жгли файеры и бросали дымовые шашки во время акции. Их действиям будет дана правовая квалификация.

Лидеры ОПЗЖ — народные депутаты Вадим Рабинович и Виктор Медведчук. Последний приходится кумом российскому президенту Владимиру Путину.

Рабинович, Медведчук и другие члены ОПЗЖ неоднократно ездили в РФ на переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым и руководством «Газпрома». Это происходило накануне парламентских выборов в Украине, которые состоялись летом 2019 года. По их результатам ОПЗЖ заняла второй место, набрав 13,01% голосов.

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Организации
Национальный корпус ОПЗЖ

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