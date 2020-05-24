На Донетчине — новый пациент с COVID-19

В Донецкой области подтвержден новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



В течение 23 мая диагноз подтвердился у 32-летней жительницы Краматорска. Сейчас устанавливается круг ее контактных лиц и способ заражения.



Еще три пациента выздоровели в течение минувших суток: 60-летняя жительница Славянска, 54-летняя жительница Константиновки и 28-летний мужчина из Николаевки.



На подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 143 случая коронавирусной болезни: 61 пациент выздоровел, четверо скончались, 78 продолжают лечение.

По состоянию на утро 24 мая в Украине выявлено 20 986 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 099 пациентов выздоровели, 617 — умерли.