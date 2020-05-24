За сутки на Донбассе был ранен один военный

Один украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе в результате обстрелов боевиков в субботу, 23 мая. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В течение минувших суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, ведя обстрелы из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Каменки, Авдеевки, Гнутово, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Майорского и Крымского.