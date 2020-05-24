Жилой район под Донецком попал под минометный обстрел

СММ ОБСЕ зафиксировала свежие воронки в жилом районе подконтрольной боевикам Старомихайловки Донецкой области (15 км к западу от Донецка). Об этом сообщается в отчете миссии.



20 мая БПЛА СММ обнаружил 2 свежие воронки в обработанном поле примерно в 20 метрах от жилого дома в Старомихайловке



Примерно в 200 метрах от упомянутых воронок БПЛА зафиксировал еще 1 воронку (по оценке, свежую) во дворе другого жилого дома, а также заметные осколочные повреждения внешней стены

хозяйственной постройки во дворе, растительности и забора вблизи.



Примерно в 50 метрах далее БПЛА зафиксировал еще 1 воронку на игровой площадке.



По оценке, повреждения возникли в результате разрывов минометных мин.