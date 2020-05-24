В ВСУ за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса

В вооруженных силах Украины выявлено 14 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в течение минувших суток. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Четверо военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона находятся в изолированные воинской части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь.



«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение», — говорится в сообщении.



Также один военнослужащий Житомирского гарнизона в состоянии средней тяжести находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре «ГВКГ».



На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий (Киевский гарнизон).



По состоянию на 7:00 24 мая в ВСУ коронавирусом болеет 62 человека. За время пандемии выздоровели 91 человек и 2 летальных случая.



На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 259 человек.