Беспилотник ОБСЕ обстреляли над участком разведения на Донетчине

Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли во время полета вблизи участка разведения в районе подконтрольного боевикам Петровского Донецкой области 22 мая. Об этом сообщается в отчете миссии.

Наблюдатели слышали примерно 44 очередей из стрелкового оружия. Огонь велся с двух направлений.

По оценке СММ, огонь открыли в направлении БПЛА.

Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район.

В этот же день патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел во время запуска беспилотника вблизи подконтрольного боевикам села Веселая Гора в Луганской области.