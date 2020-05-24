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Беспилотник ОБСЕ обстреляли над участком разведения на Донетчине

24 мая 2020, 13:58

Беспилотник ОБСЕ обстреляли над участком разведения на Донетчине

Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли во время полета вблизи участка разведения в районе подконтрольного боевикам Петровского Донецкой области 22 мая. Об этом сообщается в отчете миссии.

Наблюдатели слышали примерно 44 очередей из стрелкового оружия. Огонь велся с двух направлений.

По оценке СММ, огонь открыли в направлении БПЛА.

 Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район.

В этот же день патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел во время запуска беспилотника вблизи подконтрольного боевикам села Веселая Гора в Луганской области.

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