На Майдане митингуют против политики Зеленского по Донбассу ►

На Майдане Независимости в Киеве проходит акция протеста против политики президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом передает «Громадське».



Мероприятие проводит «Движение сопротивления капитуляции». В протесте также участвуют «Национальный корпус», «Демократическая свобода», политическая партия «Свобода» и другие.



В частности, участники акции требуют уволить главу Офиса президента Андрея Ермака.



Они также требуют от Зеленского «прекратить политику капитуляции перед Россией», освободить удерживаемых майдановцев, добровольцев и волонтеров, восстановить сближение Украины с ЕС и НАТО, перестать назначать на должности «кварталовцев» и сторонников Януковича.



Аналогичные акции запланированы в 30 украинских городах, в том числе, в Тернополе, Полтаве, Одессе, Львове, Луцке, Чернигове и др.