Минздрав сообщил, какие послабления карантина произойдут с 1 июня

С 1 июня в Украине планируется третий этап послабления карантина при условии достижения соответствующих индикаторов эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга.



Так, с 1 июня запланировано:

Открытие бассейнов и спортзалов;

посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек;

запуск железнодорожного транспорта;

межобластные пассажирские перевозки автомобилями.

Ляшко отметил, что условия послабления карантина для регионов остаются прежними:



Общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность). Оно должно составлять меше чем 12 человек на 100 тысяч;

Среднее количество ПЦР-тестирования. Нужно более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом COVID-19. Необходимый показатель — ниже 50%.

Отдельно главный санитарный врач уточнил, что «сегодня-завтра» на сайте Минздрава будут размещены рекомендации по противоэпидемиологическим нормам, «которые должны будут обеспечены» в случае, если собственник примет решение открыть свой спортзал или бассейн.

В Украине с 22 мая действует адаптивный карантин (в каждом регионе отдельно). Он предполагает пять этапов смягчения ограничений. Предполагается, что каждый этап будет вводиться через 10 дней. Каждый регион может внедрять послабления при условии соответствия трем критериям, которые определило правительство.



Донецкая и Луганская область по-прежнему не соответствуют одному из трех критериев: охвату ПЦР-тестированиями.