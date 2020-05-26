Минздрав сообщил, какие послабления карантина произойдут с 1 июня

С 1 июня в Украине планируется третий этап послабления карантина при условии достижения соответствующих индикаторов эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга.
Так, с 1 июня запланировано:
Ляшко отметил, что условия послабления карантина для регионов остаются прежними:
Отдельно главный санитарный врач уточнил, что «сегодня-завтра» на сайте Минздрава будут размещены рекомендации по противоэпидемиологическим нормам, «которые должны будут обеспечены» в случае, если собственник примет решение открыть свой спортзал или бассейн.
В Украине с 22 мая действует адаптивный карантин (в каждом регионе отдельно). Он предполагает пять этапов смягчения ограничений. Предполагается, что каждый этап будет вводиться через 10 дней. Каждый регион может внедрять послабления при условии соответствия трем критериям, которые определило правительство.
Донецкая и Луганская область по-прежнему не соответствуют одному из трех критериев: охвату ПЦР-тестированиями.