С 25 мая в Луганской области запустили пригородный и междугородний транспорт. Такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондентка «Новостей Донбасса».



Согласно критериям Минздрава, Луганщина не готова ко второму этапу послабления карантина из-за недостаточного числа сделанных ПЦР-тестов на коронавирус.



Однако, как сообщил руководитель областной администрации Сергей Гайдай, перевозчики готовы начать работать с соблюдением всех карантинных мер и дезинфекцией транспорта. В Луганской по-прежнему области наименьшее число заболевших коронавирусом в Украине (44 по состоянию на 26 мая).



«На сегодня в области проходят лечение от коронавируса 9 человек, из них 5 — в инфекционных отделениях, а 4 — на дому. Остальные уже выздоровели. У нас стопроцентое обеспечение медицинских учреждений всем необходимым в случае новых вспышек заболевания, поэтому мы готовы к послаблению карантина. Также мы открыли Сервисный центр, поэтому будут проходить новые тендеры по маршрутам, которые были заморожены через коронавирус. Это даст нам новые возможности», — рассказал Гайдай.

В течении понедельника с Северодонецкой автостанции на пригородные и междугородние сообщения было осуществлено около 150 рейсов. Это столько же, сколько и до карантина. Но вот желающих пока что в шесть раз меньше, отметила диспетчер Елена Ионина.



«Не было ни одного срыва рейса. Условия перевозок, как и на самой автостанции: масочный режим. В транспорте используются только сидячие места. Стоя — нельзя. Обычно в день обслуживали около трёхсот людей. В первый день после карантина пришли около пятидесяти», — сказала она.

Также заработали детские сады. Правда, пока только в Северодонецке. В остальных населенных пунктах ждут решения местных властей. Всего в области дошкольных учреждений — 271, а открыли — 13 (в Северодонецке). Туда пришло около полутысячи детей. На каждом входе в садик организовали посты, согласно рекомендаций министерства здравоохранения, на них у детей и у родителей проверяли температуру.

«Наших детей встречали медсестры на постах, они измеряли температуру, а мамы расписывались в соответствующих документах, что привели ребенка. Если малыш боялся измерять температуру, потому что не был знаком с бесконтактным термометром, то ставили в пример маму, что она не боится, и ей тоже измеряли температуру. В здании у нас всё дезинфицируется. Дети кушают на расстоянии друг от друга. Убрали в помещениях ковры. На улице уследить за дистанцией тяжело, конечно. Дети очень соскучились за друг другом», — рассказала заведующая дошкольного учреждения № 42 «Радуга» Наталья Наумова .



В дошкольных учреждениях дети находятся без масок.

Наименьшее число заболевших коронавирусом по стране на Луганщине в лабораторном центре объяснили маленькой плотностью населения.



В Украине с 22 мая действует адаптивный карантин (в каждом регионе отдельно). Он предполагает пять этапов смягчения ограничений. Предполагается, что каждый этап будет вводиться через 10 дней. Каждый регион может внедрять послабления при условии соответствия трем критериям, которые определило правительство.



