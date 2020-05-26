«ДНР» начнет штрафовать за отсутствие страховки на авто

С 1 августа группировка «ДНР» начнет штрафовать владельцев транспортных средств, зарегистрированных за пределами подконтрольной боевикам территории, в случае отсутствия страхового полиса ОСАГО. Об этом сообщается на сайте «парламента ДНР».



Водители должны будут в течение одного рабочего дня с момента приезда в ОРДО застраховать транспортное средство.



Собственники транспорта смогут обжаловать страховые тарифы, рассчитанные страховщиком. Утверждением порядка организации по выплате компенсаций займется «парламент ДНР».



Кроме этого, физлица не смогут быть страховыми агентами.

«ДНР» принуждает собственников автомобилей с местной пропиской менять украинскую регистрацию на «республиканские» номера. Для тех, кто не регистрирует транспорт в «ДНР», предусмотрены штрафы.



В начале января «Восточная правозащитная группа» сообщила, что члены «народной милиции» группировки «ДНР» начали конфискацию транспортных средств с номерами Украины.



Тогда же «Новости Донбасса» писали, что в Донецке задержали мужчину, который ездил на автомобиле с украинской регистрацией. Водитель около трех часов пробыл в отделении «полиции ДНР», у него взяли отпечатки пальцев и заставили писать объяснительную.