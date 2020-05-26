Суд заочно арестовал экс-министра обороны времен Януковича

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Павла Лебедева в рамках дела о расстрелах активистов на Майдане Независимости. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Лебедева процедуру экстрадиции.



Лебедеву инкриминируют организацию ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года.



В рамках уголовного производства расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов и чиновников с целью препятствования проведению собраний, что привело к массовым жертвам среди митингующих.

Лебедев сбежал из Украины в аннексированный Россией Симферополь 21 февраля 2014 года. Он также присутствовал в Кремле на собрании по случаю оккупации полуострова.

С марта 2016 года находится в национальном розыске.